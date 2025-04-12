Агент Сильянова отреагировал на новость об интересе «Спартака»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак».

Сообщалось, что спартаковцы рассматривают кандидатуры Сильянова и Ильи Рожкова из «Рубина».

– По информации СМИ, «Спартак» сохраняет интерес к Сильянову. Вам об этом известно?

– Странно звучит, что «Спартак» сохраняет интерес, потому что от них не было никакой заинтересованности по Сильянову.

В прошлое межсезонье «Локомотив» контактировал с «Зенитом» и «Динамо», но «Спартака» не было. И на сегодняшний день у меня тоже нет информации об интересе «Спартака» к Сильянову нет.

– Насколько вероятен уход Сильянова из «Локомотивом» летом?

– Мы контактируем с «Локомотивом». Чем это закончится, пока сложно сказать, потому что в этом вопросе мы в начале пути.

Но как минимум заинтересованность у «Локомотива» в продлении Сильянова точно есть. Клуб это обозначил.