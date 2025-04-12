Агент Сильянова отреагировал на новость об интересе «Спартака»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал слухи о возможном переходе в «Спартак».
Сообщалось, что спартаковцы рассматривают кандидатуры Сильянова и Ильи Рожкова из «Рубина».
– По информации СМИ, «Спартак» сохраняет интерес к Сильянову. Вам об этом известно?
– Странно звучит, что «Спартак» сохраняет интерес, потому что от них не было никакой заинтересованности по Сильянову.
В прошлое межсезонье «Локомотив» контактировал с «Зенитом» и «Динамо», но «Спартака» не было. И на сегодняшний день у меня тоже нет информации об интересе «Спартака» к Сильянову нет.
– Насколько вероятен уход Сильянова из «Локомотивом» летом?
– Мы контактируем с «Локомотивом». Чем это закончится, пока сложно сказать, потому что в этом вопросе мы в начале пути.
Но как минимум заинтересованность у «Локомотива» в продлении Сильянова точно есть. Клуб это обозначил.
- В этом сезоне 24-летний Сильянов забил 1 гол и сделал 1 ассист в 29 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.