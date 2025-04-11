Селюк оценил шансы спартаковца Денисова попасть в «ПСЖ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость, что во Франции защитника «Спартака» Даниила Денисова включили в список потенциальных новичков «ПСЖ».

«Денисов игрок уровня РПЛ. Ему бы в «Спартаке» удержаться, а не в «ПСЖ» переходить. Давайте тогда скажем, что Соболев дублeр Холанда из «Манчестер Сити».

Денисов – российский футболист среднего уровня, не выдающийся. В «Ланс» какой-нибудь он мог бы перейти.

Кстати, французский чемпионат потянули бы российские футболисты, но не грандов, а такие, как «Ланс», «Гавр», – сказал Селюк.