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Мбаппе пожалуется на «ПСЖ» в УЕФА

Сегодня, 17:26

Представители нападающего «Реала» Килиана Мбаппе готовят жалобу в УЕФА.

Это новый способ добиться от «ПСЖ» выплаты 55-миллионного долга.

Адвокат футболиста Дельфин Верхейден подтвердила планы обратиться в УЕФА, чтобы там дали оценку нарушению парижским клубом обязательств по выплате зарплаты и бонусов.

Она намекнула, что в случае доказательства вины «ПСЖ» может лишиться лицензии на участие в Лиге чемпионов.

  • Летом Мбаппе ушел в «Реал» в качестве свободного агента.
  • Он провел в «ПСЖ» 7 сезонов и стал лучшим бомбардиром в истории команды.
  • Сообщалось, что по запросу французского форварда на счетах «ПСЖ» арестовали 55 млн евро.

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Источник: ESPN
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
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