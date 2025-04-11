Мбаппе пожалуется на «ПСЖ» в УЕФА

Представители нападающего «Реала» Килиана Мбаппе готовят жалобу в УЕФА.

Это новый способ добиться от «ПСЖ» выплаты 55-миллионного долга.

Адвокат футболиста Дельфин Верхейден подтвердила планы обратиться в УЕФА, чтобы там дали оценку нарушению парижским клубом обязательств по выплате зарплаты и бонусов.

Она намекнула, что в случае доказательства вины «ПСЖ» может лишиться лицензии на участие в Лиге чемпионов.