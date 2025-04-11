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Червиченко: «Зенит» глушат, как я никогда не видел»

Сегодня, 16:51
3

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко удивлен уязвимостью «Зенита» в этом сезоне.

  • Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 23 туров.
  • Они ниже «Краснодара» и «Спартака», отставание от лидера – 5 очков.
  • В следующем туре «Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене».

«Зенит», к моему дикому удивлению, вообще не включает админресурс. «Зенит» глушат, как я никогда не видел.

И доходит уже до того, что Миллер возмущается на сайте клуба судейством, хотя, как я понимаю, как все устроено, он может решить это двумя звонками», – сказал Червиченко.

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Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
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gunstilzit
1744379919
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Янвapь 62
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