Червиченко: «Зенит» глушат, как я никогда не видел»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко удивлен уязвимостью «Зенита» в этом сезоне.
- Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 23 туров.
- Они ниже «Краснодара» и «Спартака», отставание от лидера – 5 очков.
- В следующем туре «Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене».
«Зенит», к моему дикому удивлению, вообще не включает админресурс. «Зенит» глушат, как я никогда не видел.
И доходит уже до того, что Миллер возмущается на сайте клуба судейством, хотя, как я понимаю, как все устроено, он может решить это двумя звонками», – сказал Червиченко.
Источник: «Футбольный биги»