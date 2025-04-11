ФИФА предложили провести ЧМ-2030 с участием 64 команд

Президент Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес предложил расширить состав участников юбилейного чемпионата мира в 2030 году.
«Празднование столетия ЧМ будет уникальным, потому что такой юбилей бывает лишь раз. Именно поэтому мы впервые предлагаем отметить столетие с участием 64 команд одновременно на трех континентах.
Это позволит всем странам получить мировой опыт, и никто на планете не останется в стороне от праздника», – заявил Домингес.
- ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
- Три первых матча турнира в честь столетия состоятся в Уругвае, Парагвае и Аргентине.
- Финальная часть чемпионата мира запланирована на период с 13 июня по 21 июля 2030 года.
Источник: ESPN