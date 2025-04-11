ФИФА предложили провести ЧМ-2030 с участием 64 команд

Президент Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес предложил расширить состав участников юбилейного чемпионата мира в 2030 году.

«Празднование столетия ЧМ будет уникальным, потому что такой юбилей бывает лишь раз. Именно поэтому мы впервые предлагаем отметить столетие с участием 64 команд одновременно на трех континентах.

Это позволит всем странам получить мировой опыт, и никто на планете не останется в стороне от праздника», – заявил Домингес.