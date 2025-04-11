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Мостовой высказался о травмах Захаряна в «Сосьедаде»

Сегодня, 13:50

Александр Мостовой порассуждал о перспективах полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна на фоне его высокой травматичности.

– Ничего страшного в этом не вижу. Этот сезон пошел насмарку, но ничего критичного в этом нет. Арсен – молодой парень, подписал хороший контракт на много лет.

Ему главное – восстановиться и начать играть. Самое главное, что ему доверяют: его выпускают после травм, дают играть.

– А если перестанут доверять из-за многочисленных травм?

– Так бывает, ничего. Могут в аренду отдать.

– Верите, что Захарян еще может добиться успеха в Европе?

– Чтобы это сделать, ему нужно отыграть в Европе минимум лет 10, как это делали мы в свое время.

А если Арсен через год обратно в «Динамо» уедет в аренду, то, конечно, так успеха он не добьется.

  • В этом сезоне из-за травм Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
  • Есть риск, что он пропустит остаток сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен Мостовой Александр
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