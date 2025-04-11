Мостовой высказался о травмах Захаряна в «Сосьедаде»

Александр Мостовой порассуждал о перспективах полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна на фоне его высокой травматичности.

– Ничего страшного в этом не вижу. Этот сезон пошел насмарку, но ничего критичного в этом нет. Арсен – молодой парень, подписал хороший контракт на много лет.

Ему главное – восстановиться и начать играть. Самое главное, что ему доверяют: его выпускают после травм, дают играть.

– А если перестанут доверять из-за многочисленных травм?

– Так бывает, ничего. Могут в аренду отдать.

– Верите, что Захарян еще может добиться успеха в Европе?

– Чтобы это сделать, ему нужно отыграть в Европе минимум лет 10, как это делали мы в свое время.

А если Арсен через год обратно в «Динамо» уедет в аренду, то, конечно, так успеха он не добьется.