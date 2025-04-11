Мусагалиев ответил на обещание Боярского съесть шляпу

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев высказался об обещании артиста и поклонника «Зенита» Михаила Боярского съесть шляпу в случае победы петербуржцев в РПЛ.
«Михаил Сергеевич – уважаемый человек, глыба! Но я таких заявлений сделать не могу – не такой волшебник, как он.
При всем желании, съесть шляпу у меня не получится. В моем сорокалетнем организме этот несъедобный предмет может не перевариться. Боюсь пропустить следующий сезон «Спартака». Рисковать не буду», – сказал Мусагалиев.
- После 23 туров РПЛ лидирует «Краснодар» с 52 очками после 23 матчей. «Спартак» и «Зенит» отстают от «быков» на 5 очков.
- Турнир завершится 24 мая.
Источник: «Спорт-Экспресс»