Мусагалиев ответил на обещание Боярского съесть шляпу

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев высказался об обещании артиста и поклонника «Зенита» Михаила Боярского съесть шляпу в случае победы петербуржцев в РПЛ.

«Михаил Сергеевич – уважаемый человек, глыба! Но я таких заявлений сделать не могу – не такой волшебник, как он.

При всем желании, съесть шляпу у меня не получится. В моем сорокалетнем организме этот несъедобный предмет может не перевариться. Боюсь пропустить следующий сезон «Спартака». Рисковать не буду», – сказал Мусагалиев.