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Мусагалиев ответил на обещание Боярского съесть шляпу

Сегодня, 12:40
5

Известный шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев высказался об обещании артиста и поклонника «Зенита» Михаила Боярского съесть шляпу в случае победы петербуржцев в РПЛ.

«Михаил Сергеевич – уважаемый человек, глыба! Но я таких заявлений сделать не могу – не такой волшебник, как он.

При всем желании, съесть шляпу у меня не получится. В моем сорокалетнем организме этот несъедобный предмет может не перевариться. Боюсь пропустить следующий сезон «Спартака». Рисковать не буду», – сказал Мусагалиев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
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Комментарии (5)
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Прокс
1744365076
Дороха попроси и заплати, пятачки всем платят бабки а у тебя казах они точно есть!!!!
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СильныйМозг
1744367219
Он же сказал, что есть ее будет по кусочку, а не залпом. Помню фильм, где мужик хочет выпить, а денег нет и он говорит бармену, если налешь мне рюмку халяву, то я и рюмку съем. Выпил и съел. :))))
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СильныйМозг
1744367278
Забыл добавить, это был номэд. :)))
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Mirak92
1744368036
Да все они ****...ы Один усы бреет, другой шляпу по гроб есть будет
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subbotaspartak
1744369093
Боярского надо пожалеть И Зенит с первого места оттереть...
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