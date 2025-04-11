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«Локомотив» отреагировал на информацию об отказе от Тикнизяна

Сегодня, 10:48
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб намерен обсуждать все детали контрактов с представителями игроков по окончании сезона. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что клуб не намерен предлагать новый контракт 25-летнему защитнику Наиру Тикнизяну.

«Такие в кавычках «новости» – просто проявление непрофессионализма и создание шума из ничего.

Мы неоднократно уже говорили, и готовы повторить еще раз – и для представителей медиа, и в первую очередь для тех, кто переживает за «Локомотив» – в клубе есть четкий план и выстроенный диалог со всеми без исключения игроками и их представителями.

Повторю то, что уже говорилось в СМИ: на данный момент полная концентрация на оставшейся части сезона, после его окончания мы будем обсуждать все детали контрактов.

Договоренности с представителями игроков об этом есть, понимание данной позиции клуба с их стороны тоже есть. Сохранение этой команды – одна из приоритетных целей в работе клуба.

Помимо того, что это рабочая задача, это еще и искреннее желание, у нас сложился амбициозный, сплоченный коллектив, который будет прогрессировать и в ближайшей перспективе способный на многое.

Кстати, представитель Наира уже назвал «новость», которую мы сейчас обсуждаем, фейком. В целом уже привычно, что перед ответственным и непростым матчем в медиапространство вбрасывается информация, не имеющая отношения к действительности.

Если это попытки повлиять на рабочую обстановку в коллективе, внести дисбаланс, то, во-первых, они не приводят к желаемому результату, а во-вторых, свидетельствуют о том, что «Локомотив» опасаются и пытаются оказать влияние на результаты команды всеми возможными способами, в том числе, используя как инструмент медиасреду», – сказал Леонченко.

  • 25-летний Тикнизян в этом сезоне провел за «Локомотив» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 6 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
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Комментарии (3)
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...уефан
1744358953
...прочитал. Поверил. Почти...
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Интерес
1744359833
Ищи в клубе "подпольщиков-инсайдеров".В наше время никто ни во что очевидное не верит,и все склонны охотно верить в любое нереальное событие."Хайли лайкли,мистер!".
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FWSPM
1744361076
А мы уже переживать начали куда же теперь тикнизяну себя продать
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