«Локомотив» отреагировал на информацию об отказе от Тикнизяна

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб намерен обсуждать все детали контрактов с представителями игроков по окончании сезона. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что клуб не намерен предлагать новый контракт 25-летнему защитнику Наиру Тикнизяну.

«Такие в кавычках «новости» – просто проявление непрофессионализма и создание шума из ничего.

Мы неоднократно уже говорили, и готовы повторить еще раз – и для представителей медиа, и в первую очередь для тех, кто переживает за «Локомотив» – в клубе есть четкий план и выстроенный диалог со всеми без исключения игроками и их представителями.

Повторю то, что уже говорилось в СМИ: на данный момент полная концентрация на оставшейся части сезона, после его окончания мы будем обсуждать все детали контрактов.

Договоренности с представителями игроков об этом есть, понимание данной позиции клуба с их стороны тоже есть. Сохранение этой команды – одна из приоритетных целей в работе клуба.

Помимо того, что это рабочая задача, это еще и искреннее желание, у нас сложился амбициозный, сплоченный коллектив, который будет прогрессировать и в ближайшей перспективе способный на многое.

Кстати, представитель Наира уже назвал «новость», которую мы сейчас обсуждаем, фейком. В целом уже привычно, что перед ответственным и непростым матчем в медиапространство вбрасывается информация, не имеющая отношения к действительности.

Если это попытки повлиять на рабочую обстановку в коллективе, внести дисбаланс, то, во-первых, они не приводят к желаемому результату, а во-вторых, свидетельствуют о том, что «Локомотив» опасаются и пытаются оказать влияние на результаты команды всеми возможными способами, в том числе, используя как инструмент медиасреду», – сказал Леонченко.