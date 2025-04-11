Мартинс высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс оценил ситуацию в чемпионской гонке РПЛ для своей команды.

– Осенью был момент, когда от первого места в лиге нас отделяли 11 очков. Многие говорили о том, что «Спартак» уже не претендует на что-то серьезное. А что тогда думал ты?

– Никакого отчаяния не было. Я понимал, что это только начало. Что мы только привыкаем к тому футболу, который прививает нам новый главный тренер.

Когда мы впитали его идеи и в команде адаптировались новички, дело пошло. Получилось одержать несколько побед подряд, появилась уверенность. Очень помог успех в дерби с ЦСКА.

– Сейчас мы отстаем от «Краснодара» на пять очков.

– Конечно, мы верим, что сможем ликвидировать это отставание. Если будем в каждом туре забирать по три очка, то все возможно.