Мартинс высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс оценил ситуацию в чемпионской гонке РПЛ для своей команды.
– Осенью был момент, когда от первого места в лиге нас отделяли 11 очков. Многие говорили о том, что «Спартак» уже не претендует на что-то серьезное. А что тогда думал ты?
– Никакого отчаяния не было. Я понимал, что это только начало. Что мы только привыкаем к тому футболу, который прививает нам новый главный тренер.
Когда мы впитали его идеи и в команде адаптировались новички, дело пошло. Получилось одержать несколько побед подряд, появилась уверенность. Очень помог успех в дерби с ЦСКА.
– Сейчас мы отстаем от «Краснодара» на пять очков.
– Конечно, мы верим, что сможем ликвидировать это отставание. Если будем в каждом туре забирать по три очка, то все возможно.
- «Спартак» занимает в РПЛ 2-е место с 47 очками после 23 туров. У лидирующего «Красанодара» 52 балла.
- 28-летний Мартинс провел в этом сезоне за клуб 25 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.