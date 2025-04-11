Врач объяснил травматичность Захаряна

Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий порассуждал о том, что может провоцировать регулярные проблемы со здоровьем у полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

– Почему у Захаряна стало так много травм после переезда в Испанию? Дело может быть в высокой интенсивности, смене тренера по физподготовке, проблемах с режимом?

– Все, что вы перечислили, может играть роль. Можно добавить сюда возраст и то, как чередовались тренировки в предыдущие годы.

Может быть накопительный эффект: человек перегорает и получает много травм. Это часто бывает. У игроков случаются гормональные сбои.

Смена тренера (по физподготовке), часовых поясов, газона может вызывать такое количество повреждений. Скорее всего, это сочетание ряда факторов. Если бы чудил тренер, ломалась бы вся команда.

Что касается режима, то когда приходишь в новый клуб, ты всегда очень мотивирован. Редко кто может подписать контракт и расслабиться. Вряд ли Арсен нарушает режим.