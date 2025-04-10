Салтыков отказался раскрывать ежемесячные траты: «Я не хочу быть героем мемов ВГИКа»

Вингер «Локомотива» Никита Салтыков не стал отвечать, сколько денег он тратит каждый месяц.
– Как относишься к тому, что футболисты рассказывают о своих тратах?
– Честно, мне очень не нравится эта тема. И я не согласен – это не футболисты рассказывают, а журналисты раскручивают их на слова, которые потом выносят в заголовок и делают из них мемы.
– Ты много тратишь?
– Ха. Не очень много. Думаю, не сильно больше среднего москвича.
– А конкретнее?
– Я не хочу быть героем мемов ВГИКа, так что тактично уйду от ответа.
- 20-летний Салтыков в «Локо» с прошлого года.
- Он сделал 1 ассист в 10 матчах.
- Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: Metaratings