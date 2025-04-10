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  • Салтыков отказался раскрывать ежемесячные траты: «Я не хочу быть героем мемов ВГИКа»

Салтыков отказался раскрывать ежемесячные траты: «Я не хочу быть героем мемов ВГИКа»

Сегодня, 22:44

Вингер «Локомотива» Никита Салтыков не стал отвечать, сколько денег он тратит каждый месяц.

– Как относишься к тому, что футболисты рассказывают о своих тратах?

– Честно, мне очень не нравится эта тема. И я не согласен – это не футболисты рассказывают, а журналисты раскручивают их на слова, которые потом выносят в заголовок и делают из них мемы.

– Ты много тратишь?

– Ха. Не очень много. Думаю, не сильно больше среднего москвича.

– А конкретнее?

– Я не хочу быть героем мемов ВГИКа, так что тактично уйду от ответа.

  • 20-летний Салтыков в «Локо» с прошлого года.
  • Он сделал 1 ассист в 10 матчах.
  • Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до 2028 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Салтыков Никита
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