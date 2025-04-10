Солистка «Моя Мишель» рассказала, за какой клуб РПЛ болеет

Татьяна Ткачук, основательница и солистка группы «Моя Мишель», раскрыла свои футбольные предпочтения.
Выяснилось, что 35-летняя певица болеет за «Крылья Советов».
«Выступать перед спортивной аудиторией очень волнительно. После выступления я болела за «Крылья Советов». Поняла, что я настолько азартная – как в казино.
Мне лучше не ходить на матчи, очень большие эмоциональные импульсы у меня. Когда у меня спросил Баста о любимой команде, я ответила: «Крылья Советов», – рассказала Ткачук.
- Группа «Моя Мишель» дважды выступала перед футбольными матчами.
- В 2023-м году они были на кубковой игре «Крылья» – ЦСКА (2:2), а в 2024-м – на суперфинале Фонбет Кубка России «Балтика» – «Зенит» (1:2).
Источник: «Спорт-Экспресс»