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Солистка «Моя Мишель» рассказала, за какой клуб РПЛ болеет

Сегодня, 20:49
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Татьяна Ткачук, основательница и солистка группы «Моя Мишель», раскрыла свои футбольные предпочтения.

Выяснилось, что 35-летняя певица болеет за «Крылья Советов».

«Выступать перед спортивной аудиторией очень волнительно. После выступления я болела за «Крылья Советов». Поняла, что я настолько азартная – как в казино.

Мне лучше не ходить на матчи, очень большие эмоциональные импульсы у меня. Когда у меня спросил Баста о любимой команде, я ответила: «Крылья Советов», – рассказала Ткачук.

  • Группа «Моя Мишель» дважды выступала перед футбольными матчами.
  • В 2023-м году они были на кубковой игре «Крылья» – ЦСКА (2:2), а в 2024-м – на суперфинале Фонбет Кубка России «Балтика» – «Зенит» (1:2).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
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Комментарии (1)
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В "Спартаке" играют прост
1744307454
Вермешель бооеет за КС...Крысы Соседов это дно и опущенцы...
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