Команда Моуринью предложит контракт Мюллеру

«Фенербахче» может подписать нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

Главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью хочет видеть у себя игрока, способного быть лидером команды, в связи с возможным уходом Душана Тадича и Эдина Джеко. «Фенербахче» намерен предолжить Мюллеру контракт по схеме «1+1».