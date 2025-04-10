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Команда Моуринью предложит контракт Мюллеру

Сегодня, 13:15
1

«Фенербахче» может подписать нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.

Главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью хочет видеть у себя игрока, способного быть лидером команды, в связи с возможным уходом Душана Тадича и Эдина Джеко. «Фенербахче» намерен предолжить Мюллеру контракт по схеме «1+1».

  • Ранее немецкий игрок объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона.
  • В числе претендентов на Мюллера называли «Цинциннати».
  • В этом сезоне 35-летний нападающий провел за «Баварию» 37 матчей, забил 6 голов, отдал 5 передач.

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Источник: Sporx
Германия. Бундеслига Турция. Суперлига Бавария Фенербахче Мюллер Томас
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Комментарии (1)
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рылы
1744280835
скатился тренер. раньше только лучших ему подавали, типа роналдов всяких - теперь одна пенсия, да и та в турции.
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