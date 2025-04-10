Команда Моуринью предложит контракт Мюллеру

«Фенербахче» может подписать нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.
Главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью хочет видеть у себя игрока, способного быть лидером команды, в связи с возможным уходом Душана Тадича и Эдина Джеко. «Фенербахче» намерен предолжить Мюллеру контракт по схеме «1+1».
- Ранее немецкий игрок объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона.
- В числе претендентов на Мюллера называли «Цинциннати».
- В этом сезоне 35-летний нападающий провел за «Баварию» 37 матчей, забил 6 голов, отдал 5 передач.
Источник: Sporx