Полиция проверит заявление избитого в бане футболиста «Пари НН»

Пресс-служба управления МВД России по Приморского краю подтвердила факт проверки заявления полузащитника «Пари НН» Антона Мухина с просьбой привлечь к ответственности управляющего владивостокского «Динамо» Эдуарда Сандлера.
«В дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление 19-летного футболиста местного клуба с просьбой привлечь к ответственности управляющего спортивного сообщества, причинившему ему телесные повреждения.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции опрашивают возможных очевидцев.
Заявителю вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.
По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение», – говорится в сообщении.
- Ранее юрист Антон Смирнов сообщил, что 19-летний Мухин был избит Сандлером в бане. Футболисту диагностировали сотрясение мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника, а также ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.
- Мухин перешел в «Динамо» из Владивостока на правах аренды в феврале и провел за клуб 6 матчей. В первой половине сезона защитник провел 10 игр за «Пари НН» в РПЛ и еще 5 – в Кубке России.