Полиция проверит заявление избитого в бане футболиста «Пари НН»

Пресс-служба управления МВД России по Приморского краю подтвердила факт проверки заявления полузащитника «Пари НН» Антона Мухина с просьбой привлечь к ответственности управляющего владивостокского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

«В дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление 19-летного футболиста местного клуба с просьбой привлечь к ответственности управляющего спортивного сообщества, причинившему ему телесные повреждения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции опрашивают возможных очевидцев.

Заявителю вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение», – говорится в сообщении.