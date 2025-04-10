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Тюкавин оценил шансы «Динамо» на чемпионство

Сегодня, 10:14

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что команда еще не потеряла шансов на золотые медали в нынешнем сезоне.

– Чего не хватило команде в матче с ЦСКА?

– Тяжелый матч. С ЦСКА всегда некомфортно играть. Были моменты, где мы могли сыграть лучше и забить, но, к сожалению, это не получилось сделать, в итоге проиграли. Еще и пенальти поставили на последний минуте.

– Какие перспективы у команды в сезоне? До «Краснодара» 10 очков.

– Ничего страшного. В том году тоже было много ситуаций, когда «Зенит» и «Краснодар» проигрывали. Так что я верю в команду, что все будет хорошо. Есть шансы в Кубке и на чемпионство.

  • «Динамо» занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками после 23 туров.
  • 22-летний Тюкавин провел за бело-голубых в этом сезоне 22 игры, забил 8 голов, сделал 3 передачи. Из-за травмы форвард больше не выйдет на поле в этом сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
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