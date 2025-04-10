Тюкавин оценил шансы «Динамо» на чемпионство

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что команда еще не потеряла шансов на золотые медали в нынешнем сезоне.

– Чего не хватило команде в матче с ЦСКА?

– Тяжелый матч. С ЦСКА всегда некомфортно играть. Были моменты, где мы могли сыграть лучше и забить, но, к сожалению, это не получилось сделать, в итоге проиграли. Еще и пенальти поставили на последний минуте.

– Какие перспективы у команды в сезоне? До «Краснодара» 10 очков.

– Ничего страшного. В том году тоже было много ситуаций, когда «Зенит» и «Краснодар» проигрывали. Так что я верю в команду, что все будет хорошо. Есть шансы в Кубке и на чемпионство.