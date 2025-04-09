Стало известно, сможет ли освобожденный по УДО Ефремов посещать матчи «Спартака»

Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов сможет ходить на матчи после УДО.
«Для Ефремова не имеется никаких ограничений по посещению публичных мероприятий, в том числе спортивных. Единственное ограничение – встать на учет в специализированном органе, где необходимо отмечаться раз в месяц.
Также необходимо не допускать никаких правонарушений, в том числе административных. Если все будет выполняться, то никаких проблем в гражданской жизни у него быть не должно», – сказал Бушманов.
- Сегодня Ефремова освободили по УДО.
- Артист был в тюрьме с 2020 года за пьяное ДТП с погибшим.
- Ефремов до ареста посещал матчи «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»