Стало известно, сможет ли освобожденный по УДО Ефремов посещать матчи «Спартака»

Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов сможет ходить на матчи после УДО.

«Для Ефремова не имеется никаких ограничений по посещению публичных мероприятий, в том числе спортивных. Единственное ограничение – встать на учет в специализированном органе, где необходимо отмечаться раз в месяц.

Также необходимо не допускать никаких правонарушений, в том числе административных. Если все будет выполняться, то никаких проблем в гражданской жизни у него быть не должно», – сказал Бушманов.