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  • Тюкавин – о восстановлении от травмы: «Спасибо жене, что терпит меня дома»

Тюкавин – о восстановлении от травмы: «Спасибо жене, что терпит меня дома»

Сегодня, 21:03

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал информацию о восстановлении от травмы.

– Очень рад награде. Придает сил, эмоций.

– Как ваше здоровье?

– Все хорошо. Спасибо реабилитологу, докторам, которые каждый день осматривают, помогают. Спасибо жене, что терпит меня дома. Так что все хорошо.

– Какие сроки восстановления, пока непонятно?

– Стандартные, как минимум шесть месяцев. Смотря как колено будет реагировать на нагрузки.

– Настроение не портится из-за этого?

– Настроение хорошее. В психологе не нуждаюсь (Смеется.). Так что нормально.

  • 22-летний Тюкавин ранее получил разрыв крестообразной связки.
  • На его счету 1 гол в 6 матчах за сборную России.
  • Тюкавин – лучший игрок РПЛ в прошлом сезоне.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
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