Тюкавин – о восстановлении от травмы: «Спасибо жене, что терпит меня дома»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал информацию о восстановлении от травмы.

– Очень рад награде. Придает сил, эмоций.

– Как ваше здоровье?

– Все хорошо. Спасибо реабилитологу, докторам, которые каждый день осматривают, помогают. Спасибо жене, что терпит меня дома. Так что все хорошо.

– Какие сроки восстановления, пока непонятно?

– Стандартные, как минимум шесть месяцев. Смотря как колено будет реагировать на нагрузки.

– Настроение не портится из-за этого?

– Настроение хорошее. В психологе не нуждаюсь (Смеется.). Так что нормально.