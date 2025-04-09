Тюкавин – о восстановлении от травмы: «Спасибо жене, что терпит меня дома»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал информацию о восстановлении от травмы.
– Очень рад награде. Придает сил, эмоций.
– Как ваше здоровье?
– Все хорошо. Спасибо реабилитологу, докторам, которые каждый день осматривают, помогают. Спасибо жене, что терпит меня дома. Так что все хорошо.
– Какие сроки восстановления, пока непонятно?
– Стандартные, как минимум шесть месяцев. Смотря как колено будет реагировать на нагрузки.
– Настроение не портится из-за этого?
– Настроение хорошее. В психологе не нуждаюсь (Смеется.). Так что нормально.
- 22-летний Тюкавин ранее получил разрыв крестообразной связки.
- На его счету 1 гол в 6 матчах за сборную России.
- Тюкавин – лучший игрок РПЛ в прошлом сезоне.
Источник: «Спорт-Экспресс»