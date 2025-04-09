Лепсая заявил об отсутствии команды в «Зените»

Футбольный деятель Тимур Лепсая оценил ситуацию в «Зените».

«В «Зените» много индивидуально сильных футболистов, поэтому они очки продолжают по инерции набирать, но это не команда. «Зенит» не сбалансирован. Когда у тебя нет спортивного директора, несколько центров принятия решений, нет человека, ответственного за формирование команды, то у тебя такая ситуация.

Была агония в конце трансферного окна, когда они бегали практически по всем бразильским клубам и готовы были взять чуть ли не любого футболиста, которого можно купить», – сказал Лепсая на ютуб-канале «О, футбол!».