Лепсая заявил об отсутствии команды в «Зените»

Футбольный деятель Тимур Лепсая оценил ситуацию в «Зените».
«В «Зените» много индивидуально сильных футболистов, поэтому они очки продолжают по инерции набирать, но это не команда. «Зенит» не сбалансирован. Когда у тебя нет спортивного директора, несколько центров принятия решений, нет человека, ответственного за формирование команды, то у тебя такая ситуация.
Была агония в конце трансферного окна, когда они бегали практически по всем бразильским клубам и готовы были взять чуть ли не любого футболиста, которого можно купить», – сказал Лепсая на ютуб-канале «О, футбол!».
- «Зенит» отстает от 1-го места на 5 очков.
- Следующий соперник – «Краснодар» (13 апреля).
- «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
Источник: «Чемпионат»