Куртуа объяснил голы, пропущенные со штрафных в матче с «Арсеналом»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3) в Лондоне.

«Арсенал» силен дома, он хорошо играет между линиями и создает много опасных моментов. В первом тайме мы держались и создавали остроту в нескольких контратаках. Но во втором тайме мы забыли, как играть в футбол, оставили соперника и не были спокойны при владении мячом. Они забили два великолепных гола со штрафных, а мы не очень хорошо отреагировали на третий пропущенный мяч.

Поражение со счетом 0:3 – это тяжело, но мы сильны на своем поле. Болельщики должны верить в нашу команду, потому что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы переломить ситуацию. Это возможно, но нам нужно много работать и исправлять свои ошибки.

«Соперник хорошо организовал игру. В первом тайме мы успешно справлялись с их давлением и владели мячом, но то, что мы хотели сделать во втором тайме, не получилось. В этом нам нужно совершенствоваться и учиться.

Дома «Арсенал» обыгрывал «Манчестер Сити» и забивал «Ливерпулю». Это команда, которая хорошо атакует. Когда я пропустил первый гол, то думал, что хорошо поставил стенку. Я всегда ставлю дополнительного человека, чтобы справиться с ударом, но исполняли очень хорошо. Я беру на себя ответственность, ставя дополнительного игрока в стенку.

Я знал, что он [Деклан Райс] хорошо исполняет штрафные, но не предполагал, что он может так закрутить мяч. А что касается второго гола, я не думаю, что он мог бы пробить лучше.

Были ненужные фолы в ситуациях, где нет никакой опасности. Если вы знаете, что играете против команды с хорошими исполнителями, вы не должны совершать такие нарушения. Я продолжу изучать это перед ответным матчем», – сказал Куртуа.