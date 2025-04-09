Защитник ЦСКА похвалил игру «Спартака»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признал, что ему нравится, как играет «Спартак».
– «Краснодар» – лучшая команда на сегодняшний день?
– Я бы так не сказал.
– А кто?
– По игре я бы сказал, что «Спартак» мне очень нравится. Как они играют один в один. Мы же говорим как есть. По игре «Спартак» очень хорошо смотрится, они очень хорошо обороняются и выходят из-под прессинга.
– Они станут чемпионами?
– «Спартак» – нет. Или мы, или «Краснодар».
- 25-летний Дивеев провел в этом сезоне 30 матчей за ЦСКА, забил 6 голов, отдал 1 передачу.
- ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ с 44 очками после 23 матчей. Отставание от «Краснодара» составляет 8 очков, от «Спартака» и «Зенит» – по 3 очка.
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»