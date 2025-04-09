Защитник ЦСКА похвалил игру «Спартака»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признал, что ему нравится, как играет «Спартак».

– «Краснодар» – лучшая команда на сегодняшний день?

– Я бы так не сказал.

– А кто?

– По игре я бы сказал, что «Спартак» мне очень нравится. Как они играют один в один. Мы же говорим как есть. По игре «Спартак» очень хорошо смотрится, они очень хорошо обороняются и выходят из-под прессинга.

– Они станут чемпионами?

– «Спартак» – нет. Или мы, или «Краснодар».