Шнякин назвал лучшего вратаря сезона в РПЛ

Комментатор Дмитрий Шнякин объяснил выбор в пользу вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева при голосовании за лучшего игрока марта среди комментаторов «Матч Премьер»

«После большой паузы у вратарей особая задача: полевые втягиваются и сыгрываются, а кипер должен разгребать за ними здесь и сейчас. Так и вышло с Агкацевым: потащил в концовке с «Крыльями», коллекционировал сейвы с «Пари НН», ноль ошибок с «Ростовом» и «Факелом».

Надeжный, спокойный, аккуратный – лучший вратарь сезона позволяет фанам «Краснодара» без грусти поздравлять Сафонова с французским чемпионством», – сказал Шнякин.