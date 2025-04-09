Беллингем: «Реалу» еще повезло, что пропустили только три гола»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» в гостях (0:3) признал, что соперник мог забить больше.
«Факт в том, что мы совершенно не были близки к положительному результату. «Арсенал», в свою очередь, был очень хорош. Понятно, что два гола были забиты со штрафных и стали следствием высокого индивидуального мастерства, но, честно говоря, они ведь могли забивать еще. Нам еще повезло, что пропустили только три гола», – сказал Беллингем.
- У «Арсенала» два гола забил Деклан Райс (58-я и 70-я минуты), еще один мяч на счету Микеля Мерино (75-я).
- Ответный матч пройдет 16 апреля.
Источник: официальный сайт УЕФА