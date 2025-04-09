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  • Беллингем: «Реалу» еще повезло, что пропустили только три гола»

Беллингем: «Реалу» еще повезло, что пропустили только три гола»

Сегодня, 12:06

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» в гостях (0:3) признал, что соперник мог забить больше.

«Факт в том, что мы совершенно не были близки к положительному результату. «Арсенал», в свою очередь, был очень хорош. Понятно, что два гола были забиты со штрафных и стали следствием высокого индивидуального мастерства, но, честно говоря, они ведь могли забивать еще. Нам еще повезло, что пропустили только три гола», – сказал Беллингем.

  • У «Арсенала» два гола забил Деклан Райс (58-я и 70-я минуты), еще один мяч на счету Микеля Мерино (75-я).
  • Ответный матч пройдет 16 апреля.

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Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Реал Арсенал Беллингем Джуд
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