В «Локомотиве» прокомментировали переговоры с Тикнизяном о новом контракте

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что клуб заинтересован сохранить основной состав команды на следующий сезон, в том числе продлить контракт с защитником Наиром Тикнизяном.

– В каком статусе переговоры о продлении контракта с Наиром Тикнизяном?

– У нас нет абсолютно никакого напряжения. Со всеми ребятами и их агентами мы проговорили, что по окончании сезона мы проведем всю необходимую работу.

– Заинтересован ли клуб сохранить Наира?

– Клуб заинтересован сохранить тот состав, который есть сейчас. Это наши игроки, мы в них верим. Если этот состав поработает два года, это будет мощнейшая команда в нашем чемпионате.

– Агент Наира говорил, что было конкретное предложение от «Леганеса». Почему вы не отпустили игрока?

– Наверное, были слишком маленькие условия. Не знаю, не могу сказать.