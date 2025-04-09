В «Локомотиве» прокомментировали переговоры с Тикнизяном о новом контракте

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что клуб заинтересован сохранить основной состав команды на следующий сезон, в том числе продлить контракт с защитником Наиром Тикнизяном.
– В каком статусе переговоры о продлении контракта с Наиром Тикнизяном?
– У нас нет абсолютно никакого напряжения. Со всеми ребятами и их агентами мы проговорили, что по окончании сезона мы проведем всю необходимую работу.
– Заинтересован ли клуб сохранить Наира?
– Клуб заинтересован сохранить тот состав, который есть сейчас. Это наши игроки, мы в них верим. Если этот состав поработает два года, это будет мощнейшая команда в нашем чемпионате.
– Агент Наира говорил, что было конкретное предложение от «Леганеса». Почему вы не отпустили игрока?
– Наверное, были слишком маленькие условия. Не знаю, не могу сказать.
- 25-летний Тикнизян провел в этом сезоне 28 матчей за «Локомотив», забил 2 гола, сделал 4 голевые передачи.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Армении в 6 миллионов евро.