Мбаппе, Винисиус и другие игроки «Реала» верят в камбэк после разгрома от «Арсенала»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, направляясь к автобусу команды после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3), сказал, может ли «Мадрид» пройти дальше.

– Килиан, «Реал» может сделать камбэк?

– Да, конечно.

Затем подобный вопрос задали Винисиусу, Родриго и Федерико Вальверде. Бразилец ответил: «Да, можем». Родриго и Вальверде кивнули и сказали: «Да».