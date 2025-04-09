Мбаппе, Винисиус и другие игроки «Реала» верят в камбэк после разгрома от «Арсенала»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, направляясь к автобусу команды после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3), сказал, может ли «Мадрид» пройти дальше.
– Килиан, «Реал» может сделать камбэк?
– Да, конечно.
Затем подобный вопрос задали Винисиусу, Родриго и Федерико Вальверде. Бразилец ответил: «Да, можем». Родриго и Вальверде кивнули и сказали: «Да».
- У «Арсенала» два гола со штрафных забил Деклан Райс (58-я и 70-я минуты), еще один мяч на счету Микеля Мерино (75-я).
- Ответный матч пройдет в Мадриде 16 апреля.
Источник: страница Гильермо Раи в соцсети X