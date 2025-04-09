Беллингем назвал условие для выхода «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем считает, что его команде нужно будет сделать что-то сумасшедшее для выхода в полуфинал Лиги чемпионов. В первой встрече 1/4 финала «Мадрид» в гостях уступил «Арсеналу» со счетом 0:3.

«Впереди еще ответный матч, и мы держимся за эту мысль. Но мы должны будем сделать что-то невероятное, что-то сумасшедшее. Но если где-то это и может произойти, то только на «Сантьяго Бернабеу», – сказал Беллингем.