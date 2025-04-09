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  • Карасеву предложили добровольно отказаться от работы на матчах одной команды

Карасеву предложили добровольно отказаться от работы на матчах одной команды

Сегодня, 08:16

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев посоветовал судье Сергею Карасеву некоторое время не работать на играх «Динамо».

«Такие моменты случаются в жизни каждого судьи. В принципе, может, есть смысл прислушаться к словам президента «Динамо» и Сергею Карасeву самому попросить какое‑то время не работать на матчах «Динамо».

Потому что в голове наверняка все равно у каждого есть, что в предыдущей игре случились действительно очевидные ошибки. Потому что нельзя сказать «не увидел» либо же «был перекрыт» или «ВАР». Это очевидные эпизоды, в которых арбитр такого уровня должен разбираться», – сказал Николаев.

  • В концовке матча 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (3:1) бригада Карасева не наказала полузащитника хозяева Кирилла Глебова за подкат в ноги вингеру бело-голубых Муми Нгамале.
  • Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после игры сказал: «Мы не хотим, чтобы Карасев работал на наших матчах».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Николаев Алексей Карасев Сергей
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