Карасеву предложили добровольно отказаться от работы на матчах одной команды

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев посоветовал судье Сергею Карасеву некоторое время не работать на играх «Динамо».

«Такие моменты случаются в жизни каждого судьи. В принципе, может, есть смысл прислушаться к словам президента «Динамо» и Сергею Карасeву самому попросить какое‑то время не работать на матчах «Динамо».

Потому что в голове наверняка все равно у каждого есть, что в предыдущей игре случились действительно очевидные ошибки. Потому что нельзя сказать «не увидел» либо же «был перекрыт» или «ВАР». Это очевидные эпизоды, в которых арбитр такого уровня должен разбираться», – сказал Николаев.