В ЦСКА высказались о возможном возвращении Вагнера Лава

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном возвращении Вагнера Лава в московский клуб.

– Вопрос про Вагнера Лав. Роман Юрьевич говорил, что возможно его приглашение в качестве скаута. Прорабатывается ли этот вопрос и есть ли какие-то продвижения?

– Он сейчас точно не прорабатывается. Нужно уважать Вагнера Лава, он является действующим футболистом. Мы желаем ему играть столько, сколько он сам захочет. Он играет успешно. 18 мая сыграет за ЦСКА. Когда Вагнер решит завершить карьеру, будем рады, если он станет частью ЦСКА, однозначно. Но на сегодняшний день это не прорабатывается, потому что он игрок. Вот и все. Когда закончит, как условно Алан Дзагоев закончил, тогда, собственно, [будем] встречаться, разговаривать.