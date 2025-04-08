Глушенков продолжает ездить на красный свет

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков вновь попался на проезде на красный сигнал светофора.

«28 марта чeрная BMW X5 Глушенкова проехала на запрещающий сигнал светофора на пересечении двух улиц в районе станции метро «Беговая».

При этом, согласно материалам дела, Глушенков не первый раз проезжает на красный свет. По правилам за это грозит штраф либо лишение прав сроком от четырeх до шести месяцев.

Но лишить футболиста прав могли лишь инспекторы, если бы зафиксировали нарушение. Так как оно попало только на камеры, футболисту выписали штраф и теперь он должен оплатить 7 500 рублей», – написал источник.