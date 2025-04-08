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Глушенков продолжает ездить на красный свет

Сегодня, 20:00
7

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков вновь попался на проезде на красный сигнал светофора.

«28 марта чeрная BMW X5 Глушенкова проехала на запрещающий сигнал светофора на пересечении двух улиц в районе станции метро «Беговая».

При этом, согласно материалам дела, Глушенков не первый раз проезжает на красный свет. По правилам за это грозит штраф либо лишение прав сроком от четырeх до шести месяцев.

Но лишить футболиста прав могли лишь инспекторы, если бы зафиксировали нарушение. Так как оно попало только на камеры, футболисту выписали штраф и теперь он должен оплатить 7 500 рублей», – написал источник.

  • Глушенков в «Зените» с лета.
  • 25-летний игрок в сезоне РПЛ провел 15 матчей, забил 8 голов, сделал 3 ассиста.
  • Глушенков стоит 15 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
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Комментарии (7)
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nik55
1744132913
пора прав лишать----или ждете пока угробит кого
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Спартачище
1744133443
Типичный бамжавый игрун недоумок
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subbotaspartak
1744133480
Жло бббббб
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sochi-2013
1744134004
От встречи с КАМАЗом за 7500 не откупится, дебил!
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FWSPM
1744135835
когда регулярно ездишь на красный свет в один прекрасный день тебя отскребают от асфальта
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aaaaahhhh
1744136321
видимо питерские менты только в сериалах крутые, а тут сам Глушенков!!!:))))
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Хулиганин
1744136775
Да ладно. У него небось проездной от местных гайцов.
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