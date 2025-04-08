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Сафонов объяснил процесс улучшения игровых навыков в «ПСЖ»

Сегодня, 19:30

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, как прогрессирует благодаря тренировочному процессу в парижском клубе.

«На высоком уровне важны мелочи, и я чувствую, что прибавляю во многих аспектах игры в воротах. На том уровне, когда могут воспользоваться любой помаркой очень важно не дать преимущество атакующему.

Зачастую технические навыки отрабатываются во время отдельной вратарской тренировки, когда можно смоделировать специальную ситуацию для практики того или иного элемента. И это первый шаг в приобретении какого-либо навыка, а в моем случае в изменении уже имеющегося.

Второй шаг – перенос этого движения в игровые упражнения с командой. Это требует времени, так как не часто происходят требуемые ситуации, ведь модель поведения вратаря зависит от многих факторов.

Например, дистанция удара, наличие прессинга со стороны защитника, скорость движения, направление движения мяча, угол удара, первое касание нападающего и так далее… (очень много всего).

И при изменении данных условий меняются и действия вратаря, хоть по итогу и выглядит всe достаточно просто.

И третий шаг – использовать этот навык в игре, но при качественной постоянной работе на тренировках данный элемент доводится до автоматизма.

Есть ощущение, что получился тяжелый текст для понимания. Но это то, что я хочу вам рассказать. Спасибо, что дочитали», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

  • «ПСЖ» выкупил Сафонова у «Краснодара» прошлым летом за 20 млн евро.
  • Вратарь провел за парижан 14 матчей и пропустил 10 голов.
  • Он уже выиграл с новой командой Лигу 1 и Суперкубок Франции.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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