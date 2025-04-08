Акинфеев обратился к болельщикам в день 39-летия: «Праздника не получится»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев записал видеообращение.

Сегодня Акинфееву исполнилось 39 лет.

Он дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.

Накануне голкипер провел 900-й матч в карьере.

«Дорогие друзья, всем большой привет! В этот солнечный день хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, каждому человеку, который поздравил меня с днем рождения.

Мне очень приятно. Только с годами я начал понимать, что за моей спиной есть огромная армия болельщиков, без которой каждому футболисту (и мне, чего греха таить) будет очень тяжело жить.

Поэтому, друзья, спасибо за те добрые слова, за вашу поддержку. Не только в телеграм-каналах и на каких-то платформах, но и за то, что вы приходите на стадион, переживаете, болеете и это делаете с душой и сердцем.

А я буду в этот солнечный день праздновать день рождения в кругу семьи. Хотя праздника не получится, потому что немножко все хвораем. Но ничего страшного.

Идем только вперед, идем вместе с вами. И, конечно, меня сегодня греет эмблема ЦСКА», – заявил Акинфеев.