Тренер вратарей ЦСКА: «Акинфеев – пофигист»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался об Игоре Акинфееве.

«Первое, чем поразил Акинфеев? Один момент мы обсуждали с Газзаевым. В ЦСКА тогда играли такие глыбища! Семак, Яновский, Гусев – все намного опытнее Акинфеева. А Игорь не испытывал никакого дискомфорта. Против кого играть, с кем? Да без разницы.

Смотришь сейчас на нашу молодежь – хорошие ребята, но застенчивые на поле. Про Игоря так бы никто не сказал. Для меня было откровением увидеть в нем лидера не по годам. Такого пинка мог дать! В правильном смысле.

Еще для Акинфеева всегда не имели значения пропущенные мячи. В хорошем смысле слова пофигист.

0:1? Ну и ладно, вся игра впереди. Выплескивал эмоции, да – но на игре это не отражалось, не впадал в яму, в отличие от многих нынешних футболистов», – заявил Крамаренко.