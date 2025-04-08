Тренер вратарей ЦСКА: «Акинфеев – пофигист»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко высказался об Игоре Акинфееве.
«Первое, чем поразил Акинфеев? Один момент мы обсуждали с Газзаевым. В ЦСКА тогда играли такие глыбища! Семак, Яновский, Гусев – все намного опытнее Акинфеева. А Игорь не испытывал никакого дискомфорта. Против кого играть, с кем? Да без разницы.
Смотришь сейчас на нашу молодежь – хорошие ребята, но застенчивые на поле. Про Игоря так бы никто не сказал. Для меня было откровением увидеть в нем лидера не по годам. Такого пинка мог дать! В правильном смысле.
Еще для Акинфеева всегда не имели значения пропущенные мячи. В хорошем смысле слова пофигист.
0:1? Ну и ладно, вся игра впереди. Выплескивал эмоции, да – но на игре это не отражалось, не впадал в яму, в отличие от многих нынешних футболистов», – заявил Крамаренко.
- Сегодня Акинфееву исполнилось 39 лет.
- Он дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
- Накануне голкипер провел 900-й матч в карьере.