У «Факела» отсудили миллион рублей за смертельное ДТП

«Факел» выплатил компенсацию за ДТП с летальным исходом.

«28 сентября 2024 года молодежная команда «Факела» прилетела из Калининграда в Москву. Оттуда поехала в Воронеж на автобусе. Ночью машина клуба врезалась в ЗИЛ, затем протаранила ограждение и вылетела в кювет. Никто из 29 пассажиров автобуса не пострадал. Но погиб 32-летний водитель большегруза.

В ноябре с иском в суд обратилась мать водителя Анжела Даниелян. Она потребовала миллион рублей в качестве моральной компенсации. Представители клуба не стали спорить и согласились на требования матери.

Самого водителя автобуса «Факела» в начале января осудили по статье «Нарушение правил движения, повлeкшее по неосторожности смерть человека». Его приговорили к году и четырeм месяцам исправительных работ», – написал источник.