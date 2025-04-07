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  • Федотов подробно проанализировал работу Карасева на матче ЦСКА – «Динамо»

Федотов подробно проанализировал работу Карасева на матче ЦСКА – «Динамо»

Сегодня, 18:18
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу Сергея Карасева на матче 23-го тура ЦСКА – «Динамо» (3:1).

  • В «Динамо» выразили желание, чтобы Карасев их матчи больше не судил.
  • Арбитра раскритиковал народный артист Лев Лещенко.
  • Карасев судил матчи Евро и ЧМ.

«Здесь всe началось с 74-й минуты. До этого было ровно, одинаково и правильно. Что потом случилось с Карасeвым – непонятно. На 22-й минуте правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой. Вeл игру, показывал жeлтые, говорил с игроками.

Но на 74-й минуте, вместо того чтобы спринтовать и нестись за Дивеевым, почему-то остановился в центре поля и зафиксировал фол, хотя футболист ЦСКА играл в мяч. Если бы момент был чуть ближе к центру, пришлось бы показывать красную – полез бы VAR. Дивеев правильно сыграл в мяч, а Карасeв ошибочно зафиксировал фол и показал жeлтую.

На 88-й минуте Карасeв был в правильной позиции, когда игрок ЦСКА на большой скорости полетел в соперника без игры в мяч и попал в опорную ногу. В этом разница с моментом Сутормина – нога была не на весу. Я бы ещe понял, если бы Карасeв дал жeлтую. Но он развeл руками.

О чeм они могли говорить с Сухим на VAR? Что нет додавливания? Его и не надо – скорости достаточно. В такие моменты арбитр на VAR обязан звать главного к монитору. В этом туре всплыла неодинаковая трактовка по жeлтым и красным карточкам. И это главная проблема.

На 90+1-й минуте Карасeв был в хорошей позиции и не назначил 11-метровый в ворота «Динамо». Назначил только через VAR. За ним водится много таких эпизодов – сам решение не принимает и ждeт вызова к монитору. И почему Карасeв не назначил пенальти сразу – непонятно. Сухой влез, и решение исправили.

Сейчас решающая стадия сезона, и объяснить работу Карасeва просто невозможно. Арбитры такими действиями сами дают повод для критики», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Карасев Сергей Федотов Игорь
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Комментарии (1)
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1744041050
Выбросите сраное ВАРево,объявленное мерилом справедливости,и судьи будут снова принимать самостоятельное решение,пусть с ошибками,но своевременно.И матч будет длиться столько,сколько положено,а не "столько,сколько нужно фавориту встречи для исправления ситуации".Ну как в куче матчей прошлого сезона у "Зенита",включая финал Кубка с "Балтикой".
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