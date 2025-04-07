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  • Глава «Динамо»: «Карасев сам должен умолять, чтобы его не назначали на наши матчи»

Глава «Динамо»: «Карасев сам должен умолять, чтобы его не назначали на наши матчи»

Сегодня, 17:30
4

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин недоволен арбитром Сергеем Карасевым.

  • Накануне москвичи проиграли в дерби ЦСКА (1:3).
  • Карасев судит в РПЛ более 15 лет.
  • Москвич работал на Евро и ЧМ.

– С Карасевым у «Динамо» есть проблемы, матчи получаются резонансными. Нет у вас желания выступить с инициативой не назначать этого рефери на игры?

– Публично могу сказать, что мы не хотим, чтобы Карасев работал на наших матчах, но это не зона нашей ответственности. У клубов нет возможности отводить судей. Такая возможность есть у Милорада Мажича.

Глядя на те резонансные ошибки, которые Карасев системно допускает в наших матчах, мне думается, что он сам должен умолять Мажича не назначать его на «Динамо». Если не верить в динамофобию, можно прийти к мысли, что работа на наших матчах оказывает на него некое дополнительное давление, с которым он не способен справиться. Так зачем продолжать создавать почву для новых скандалов и наносить ущерб собственной репутации и репутации РФС и РПЛ?

Вы вот представьте, что Карасева назначат на наш кубковый матч с «армейцами» или на игры с «Зенитом» или «Спартаком». Это сразу же, еще до матча, обеспечит запрограммированные конфликтные ситуации, конспирологию и отложенный приговор для «Динамо».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Карасев Сергей
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Комментарии (4)
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subbotaspartak
1744038619
Охота на ведьм...
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Max-Min-vkontakte
1744040338
МВД предупреждает...
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Интерес
1744043237
А ты с Федотовым подискутируй,у него тоже претензии к Карасёву,но только больше в обратном направлении.
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Volnodum
1744043312
О! Так у вас газпромовские замашки начались, как деньги появились! Давно в ФНЛ бились? Добавьте голубизны на майки и стрелку в конце для сходства.
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