Глава «Динамо»: «Карасев сам должен умолять, чтобы его не назначали на наши матчи»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин недоволен арбитром Сергеем Карасевым.

Накануне москвичи проиграли в дерби ЦСКА (1:3).

Карасев судит в РПЛ более 15 лет.

Москвич работал на Евро и ЧМ.

– С Карасевым у «Динамо» есть проблемы, матчи получаются резонансными. Нет у вас желания выступить с инициативой не назначать этого рефери на игры?

– Публично могу сказать, что мы не хотим, чтобы Карасев работал на наших матчах, но это не зона нашей ответственности. У клубов нет возможности отводить судей. Такая возможность есть у Милорада Мажича.

Глядя на те резонансные ошибки, которые Карасев системно допускает в наших матчах, мне думается, что он сам должен умолять Мажича не назначать его на «Динамо». Если не верить в динамофобию, можно прийти к мысли, что работа на наших матчах оказывает на него некое дополнительное давление, с которым он не способен справиться. Так зачем продолжать создавать почву для новых скандалов и наносить ущерб собственной репутации и репутации РФС и РПЛ?

Вы вот представьте, что Карасева назначат на наш кубковый матч с «армейцами» или на игры с «Зенитом» или «Спартаком». Это сразу же, еще до матча, обеспечит запрограммированные конфликтные ситуации, конспирологию и отложенный приговор для «Динамо».