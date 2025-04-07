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  • КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Локомотива»

КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Локомотива»

Сегодня, 12:51
20

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что болельщики «Локомотива» массово скандировали оскорбительные выражения в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Болельщики «Локомотива» массово скандировали оскорбительные выражения в матче с «Зенитом». Со стороны «Зенита» зафиксирована задержка выхода команды из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма», – сказал Григорьянц.

  • Во время игры болельщики железнодорожников скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
  • КДК считает кричалку оскорбительной и штрафует клубы за ее использование зрителями во время матчей.
  • Впервые ее использовали болельщики «Факела» 6 мая прошлого года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Григорьянц Артур
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Комментарии (20)
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Айболид
1744020046
Херня какая . А что сейчас можно на футбольных матчах ? Дышать воздухом и не очень громко жрать фастфуд ?
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ScarlettOgusania
1744020112
болелы паровозов кричали то, что всем давно очевидно, даже Червяк обозвал их "амёбами", что же теперь бом.жам на него в суд подавать.? так это будет - как на самих себя, он же их латентный болельщик...))
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Нуф-Нуф
1744020159
С каких пор правда стала оскорблением? Вся страна знает: "зенит - позор российского футбола!".
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...уефан
1744020413
...уже, даже и не смешно, и поддостало...
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Павелий
1744020864
Зенит - позор российского футбола!
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Красногорск_Фан
1744022363
Вот помню когда играл Семак как игрок с ПСЖ все кони скандировали лучше быть конем могучим, чем лягушкой зло-чей. и никто не был наказан. Даже Семака себе ТСЖ взяли. Чего теперь прицепились с выражением своего мнения и даже в культурной форме.
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Борис34684
1744023561
Глупые, ничего вы не сделаете со зрителями. Человека нельзя заставить не говорить то что он думает, тем более без мата и тем более правду.
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FWSPM
1744024987
почему на всех стадионах страны кричат что газпрем позор расисткого футбола?
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партизан84
1744025568
Надо подробнее прослушать запись выкриков с трибун, вдруг там кто-то ещё и ухал. Можно будет и стадион прикрыть на пару матчей. Будут знать, как господину настроение портить.
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Everest13
1744031637
Вот эти дразнилки, похожи на обиженных детей, вот только они выросли, а до сих пор чувствуют себя обиженными, пришел на стадион поддерживай свою команду, а не оскорбляй человека...
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