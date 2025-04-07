КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Локомотива»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что болельщики «Локомотива» массово скандировали оскорбительные выражения в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Болельщики «Локомотива» массово скандировали оскорбительные выражения в матче с «Зенитом». Со стороны «Зенита» зафиксирована задержка выхода команды из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма», – сказал Григорьянц.