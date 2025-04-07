КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Локомотива»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что болельщики «Локомотива» массово скандировали оскорбительные выражения в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
«Болельщики «Локомотива» массово скандировали оскорбительные выражения в матче с «Зенитом». Со стороны «Зенита» зафиксирована задержка выхода команды из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма», – сказал Григорьянц.
- Во время игры болельщики железнодорожников скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
- КДК считает кричалку оскорбительной и штрафует клубы за ее использование зрителями во время матчей.
- Впервые ее использовали болельщики «Факела» 6 мая прошлого года.
Источник: «Матч ТВ»