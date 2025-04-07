Лунев сравнил легендарность Акинфеева и Овечкина

Вратарь «Динамо» и сборной России Андрей Лунeв отреагировал на достижение голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым отметки в 900 матчей в карьере.
– Акинфеев с «Динамо» провeл 900-й матч в карьере. Представляете себя на такой отметке?
– Без шансов [улыбается]. Игорь – такая же легенда, как и Овечкин, только со стороны российского футбола.
- Акинфеев провел 900-й матч в карьере в игре 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (3:1). Для 38-летнего вратаря это 789-я встреча за красно-синих. Еще 111 он провел в сборной России.
- Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил абсолютный рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по числу заброшенных шайб – 895.
Источник: «Чемпионат»