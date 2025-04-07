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  • Червиченко – об игре «Зенита» в атаке: «Совершенно амебный»

Червиченко – об игре «Зенита» в атаке: «Совершенно амебный»

Сегодня, 11:26

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о ходе борьбы за чемпионский титул в РПЛ.

– Не считаете, что «Краснодар» уже никому не отдаст первое место, ни «Спартаку», ни «Зениту»?

– Не считаю. Он все, что угодно может отдать. А что касается матча «Спартака» с «Ростовом», я говорил, что обыграть москвичей ростовчане не смогут. Но это удаление Сутормина стало ключевым и переломным моментом матча. Если бы «Спартак» играл вничью, то мог забывать о золотых медалях. А так он еще может подергаться два – три тура.

– Красно-белые вышли на второе место, обогнав в таблице «Зенит», а в следующем туре будет важнейший матч для развязки чемпионата, в котором питерцы примут «Краснодар». Это оставляет шансы москвичам на первое место?

– Мне сложно судить об этом. Я не знаю. Если говорить о «Зените», мне он вчера [5 апреля] вообще не понравился. Он слабый, не агрессивный, просто никакой в атаке. Совершенно амебный. «Краснодар» выглядит гораздо лучше.

– Значит, по вашему мнению, в матче следующего тура с «Зенитом» фаворитом будут «быки»?

– Их не поймешь. Не исключаю, что очередной судья будет вытягивать этот матч на ничью. Чтобы дать возможность третьим командам. А что тут сложного?

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 52 очками после 23 матчей. У «Спартака» и «Зенита» по 47 баллов.
  • Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 мск.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
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