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  • Генич вступился за «Зенит» на фоне критики из-за большого количества легионеров

Генич вступился за «Зенит» на фоне критики из-за большого количества легионеров

Сегодня, 09:23
10

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич спокойно относится к тому, что в «Зените» много легионеров.

– Ты грустишь, что у «Зенита» один русский выходит?

– Нет, принимаю как данность. Не грущу. Есть лазейки, которыми они пользуются. Почему нет? Они что-то нарушают? Нет.

Можно сколько угодно критиковать «Зенит», но они ничего не нарушают. Они решают свои задачи. Посмотри на «Манчестер Сити». Там много англичан? Только сейчас, когда сезон провален, стали подтягивать.

Большой, финансово крепкий клуб – «Реал», «Манчестер Сити» – там не так-то много испанцев или англичан.

Если бы я был руководителем клуба, мне было бы плевать на отсутствие еврокубков и оправданность приглашения легионеров. Если у меня есть финансы, я ставлю задачу выиграть и буду всеми доступными законными способами выигрывать. Приглашать лучших. Бразильца, колумбийца.

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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Генич Константин
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Комментарии (10)
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1744007209
ФКГазпромФламенго разбирается в бразильском футболе
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nik55
1744007531
очередной лизун
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темирхан
1744007545
кто там ноет по поводу легионеров? вы найдите крутых российских игроков! их нет! потому что они болото! уровень 2 дивизиона! потому что им нужно только бабло и как можно больше! и им нах. футбол не нужен! посмотрите на тот же ЦСКА. игроков российских куча! Обляков, Мусаев, Дивеев,Жемалетдинов! только дивеев нормально играет! защитник!!!! а остальное все шлак! в том же Динамо! есть игроки которые круто играют? нет! а зритель ходит смотреть на класс игроков, а не на болото уровня 2 дивизиона.
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АЛЕКС 58
1744008566
Деньги халявные,не привыкли считать.Народная команда,ворует у народа,и весь народ её ненавидит. Хрен вам в этом году чемпионство!
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АЛЕКС 58
1744009428
Ещё бы ГеЙич и не заступился за голубых!
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СильныйМозг
1744012298
А какая польза от легионеров, если их физрукует Семак?
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subbotaspartak
1744012843
...Если бы я был руководителем клуба, мне было бы плевать... Нам бы не знать...
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fakeid
1744013712
почему-то принято считать, что зенит - команда легионеров. да только вот незадача - в тарасятнике, динамо, краснодаре их не меньше. и если зенит покупает - то качественных (временный зделар, чтобы просто заткнуть дыру в центре, не в счёт). позорный тарасятник скупает третьесортных зулусов. вот где смех. по бразильцам. в этом сезоне зенит купил ОДНОГО (энрике) - но из команды ушли 6! клаудиньо, ренан, ду кейрос, артур, фернандес, родригао. но чё-то об этом обстоятельстве хряки не визжат, предпочитая делать вид, что этого не было. ну и вендела ещё посчитайте, так то. вывод: позор тарасятнику с его третьесортными зулусами в избытке.
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FWSPM
1744013970
когда президент регулярно выписывает паспорта легионерам только одного клуба это не лазейки это беспредел и так у них все. Потому и кричат им со стадиону люди правду
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