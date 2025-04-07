Генич вступился за «Зенит» на фоне критики из-за большого количества легионеров

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич спокойно относится к тому, что в «Зените» много легионеров.

– Ты грустишь, что у «Зенита» один русский выходит?

– Нет, принимаю как данность. Не грущу. Есть лазейки, которыми они пользуются. Почему нет? Они что-то нарушают? Нет.

Можно сколько угодно критиковать «Зенит», но они ничего не нарушают. Они решают свои задачи. Посмотри на «Манчестер Сити». Там много англичан? Только сейчас, когда сезон провален, стали подтягивать.

Большой, финансово крепкий клуб – «Реал», «Манчестер Сити» – там не так-то много испанцев или англичан.

Если бы я был руководителем клуба, мне было бы плевать на отсутствие еврокубков и оправданность приглашения легионеров. Если у меня есть финансы, я ставлю задачу выиграть и буду всеми доступными законными способами выигрывать. Приглашать лучших. Бразильца, колумбийца.