Реакция Мостового на дебютный гол Соболева за «Зенит» в РПЛ

Александр Мостовой высказался о голе зенитовца Александра Соболева в ворота «Локомотива» (1:1).

«В голе Соболева «Локомотиву» большая заслуга была у Глушенкова, который на краю обыграл двоих и делал прострел. Соболев сделал то, что на его месте сделал бы любой игрок. Ничего такого не свершилось.

Но мы говорили, когда Соболев приходил в «Зенит»: «А где там будут играть все нападающие?». В начале они друг другу мешали. До конца сезона так и будут. «Зенит» хорош тем, что у него на скамейке ещe 15 человек», – написал Мостовой.