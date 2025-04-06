«Восхищаюсь, что Матвей не зассал»: Губерниев отреагировал на чемпионство Сафонова

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о чемпионстве Матвея Сафонова с «ПСЖ».

«Сафонов для этого и уезжал, не так ли? Вообще, я перед ним восхищаюсь за то, что он, по сути, не зассал. Молодец. Сколько у нас блестящих футболистов, в том числе вратарей, тот же Акинфеев. Сомневались?

А Матвей Сафонов поехал, и вот уже есть первый титул [в Лиге 1]. И не просто поехал лавку полировать. Он играет, конкурирует. Поэтому молодец, снимаю шляпу. Он настоящий спортсмен», – сказал Губерниев.