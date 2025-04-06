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  • «Восхищаюсь, что Матвей не зассал»: Губерниев отреагировал на чемпионство Сафонова

«Восхищаюсь, что Матвей не зассал»: Губерниев отреагировал на чемпионство Сафонова

Сегодня, 14:08
9

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о чемпионстве Матвея Сафонова с «ПСЖ».

«Сафонов для этого и уезжал, не так ли? Вообще, я перед ним восхищаюсь за то, что он, по сути, не зассал. Молодец. Сколько у нас блестящих футболистов, в том числе вратарей, тот же Акинфеев. Сомневались?

А Матвей Сафонов поехал, и вот уже есть первый титул [в Лиге 1]. И не просто поехал лавку полировать. Он играет, конкурирует. Поэтому молодец, снимаю шляпу. Он настоящий спортсмен», – сказал Губерниев.

  • Сафонов куплен летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Контракт до 2029 года.
  • В сезоне Лиги 1 у Сафонова 8 матчей, 6 пропущенных мячей.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Губерниев Дмитрий
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Комментарии (9)
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Пётр-Лаврухин-google
1743938036
Только как чел. говно. Вот ребёнок то его рад за папашу. Правда для него он ,,БЫВШИЙ РЕБЁНОК,,.Посмотрим как он не закрыт в Россию приехать. Вообще не понятно, как его выпустили? Галицкий 100% вмешался.
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алдан2014
1743938498
Культура прёт. Губерниев всегда был быдловатым
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Maks_seo
1743940179
Акинфеев на сколько я знаю не ссал, просто никуда его особо то и не звали. Дзага вон рассказавыл про это в интервью, про него тоже говорили, что надо в европу и т.д., он то не против был, но были то только разговоры, конкретных предложий не было ни от кого
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Spartak_forv@
1743940608
Губошлепу пора бы повзрослеть.Что это за слово: «зассал»?!Вроде как чиновником каким-то там заделался.Просто позорище
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феникS
1743942263
А чо ему ссать...За такие бабки которые ему платят.Гы гы
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власик
1743943911
насколько отвратительная личность этот губерниев! или только я такой предвзятый к нему
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