Канищев заявил об отсутствии игры у «Зенита»: «Перегоняют мяч туда-сюда»

Бывший зенитовец Александр Канищев поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Многие говорили, что «Зенит» в матче с «Рубином» поймал чемпионскую игру. Но там соперник играл вдесятером, ему забили четыре гола. Дуэль с «Локомотивом» показала, что игры у «Зенита» нет. Перегоняют мяч туда-сюда. Нет легкости, куража, ничего.

Да, тяжело играть, когда противник всей командой стоит сзади, как «Локомотив», и не жалеет себя в борьбе. Но вы – чемпионы, обязаны «вскрывать» любую оборону, если хотите выиграть титул. Ничего у «Зенита» в этом матче не получилось», – сказал Канищев.