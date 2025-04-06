Реакция Орлова на ничью «Зенита» с «Локомотивом»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (1:1).

«Зенит» отстал от 1-го места на 5 очков.

Следующий соперник – лидирующий «Краснодар».

«Зенит» в мае отметит 100-летие.

«Cправедлив ли результат? Счет на табло. «Локомотив» наказал «Зенит» за грубую ошибку. Молодец Баринов, подкараулил оплошность гостей.

Вендел совсем не похож на себя! Мне кажется, играет спустя рукава... Не знаю. Такое впечатление со стороны. А если он и хотел что-то показать, то у него уже почему-то не получается.

Вообще потеря Клаудиньо оказалась невосполнимой. Нет ему замены. Никто не может компенсировать его уход. В центре поля питерцы испытывают проблемы. Без Клаудиньо – не то...

Вендел, увы, сейчас не помощник. Первый тур пропустил из-за перебора карточек. Потом его удалили за жест. Малозаметен, и передачи уже не те. Вот такая вот история...

Знаете, какая-то небрежность сквозит в действиях игроков «Зенита». Ну что сегодня делал Эракович? Фолы, ошибки. Очень грубая игра. Ему недодают карточки в каждом матче!

Глушенков здорово вошел в игру, сделал этот гол. Почему его раньше не выпустили? Ну и Соболев – молодец. Оказался в нужном месте в нужное время. Спас команду от поражения.

Луис Энрике не может занести себе в актив этот матч. Почему? Сил нет, просто не готов. Не прошел полностью подготовку с командой.

В итоге не видим у «Зенита» системной, качественной игры. Вроде бы с «Рубином» многое получилось. Показалось, что что-то нащупали, что-то нашли. Но нет... Все оказалось эпизодически.

«Локо», конечно, грамотнее «Рубина» сыграл в обороне, плотнее. У Галактионова более мастеровитые ребята. Можно похвалить хозяев. Они здорово защищались, использовали свой момент. Отстояли! И дождались ошибки гостей.

Я уже пожурил за тот эпизод Вендела. Но и к Латышонку есть вопросы. Зачем же он отдавал по центру? Рискованно! Не рекомендуется вратарю в таких ситуациях так действовать. И получилось, что далековато бросил... Брось во фланг, и все!

Потерял «Зенит» собранность. Нет должной концентрации внимания. Педро удалили. А ведь и Эракович мог доиграться до красной... Не совершил ли он однажды фол последней надежды? Он же правша. А пытался сыграть левой, в сторону своих ворот... К сожалению, таков его уровень.

Прорвет ли теперь Соболева? Забил, что тут еще сказать. У него есть свои недостатки, но забивать-то он умеет. В «Спартаке» были хорошие отрезки. Все зависит от партнеров.

Три лучших игрока питерцев в этой встрече? Глушенков, Соболев. И... Да нет, только их двоих и выделю. Дуглас? Он может играть лучше. Так что отмечу вышедших на замену.

Я никак не могу до конца понять Луиса Энрике. Почему он не проходит по флангу, почему не рискует, не добегает до лицевой? Ну не получится, ну и что? Ты пробуй! Педро и Мостовой – такие же. Все время в центр смещаются... Так иди до конца! Оттуда простреливай или навешивай. Бери игру на себя. Пытайся! Вы же видели, как все исполнил четко Глушенков.

И Луис Энрике, и Педро, и Мостовой сегодня сыграли неправильно. Повторюсь, Энрике пока не готов физически. Ему еще набирать и набирать. Да, техничен, но... Почему его так долго держали на поле?

Весной, пожалуй, «Зенит» провел только один сильный матч – с «Рубином». Мне повезло, я его еще и комментировал», – сказал Орлов.