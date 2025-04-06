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Реакция Орлова на ничью «Зенита» с «Локомотивом»

Сегодня, 11:13
9

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» – «Зенит» (1:1).

  • «Зенит» отстал от 1-го места на 5 очков.
  • Следующий соперник – лидирующий «Краснодар».
  • «Зенит» в мае отметит 100-летие.

«Cправедлив ли результат? Счет на табло. «Локомотив» наказал «Зенит» за грубую ошибку. Молодец Баринов, подкараулил оплошность гостей.

Вендел совсем не похож на себя! Мне кажется, играет спустя рукава... Не знаю. Такое впечатление со стороны. А если он и хотел что-то показать, то у него уже почему-то не получается.

Вообще потеря Клаудиньо оказалась невосполнимой. Нет ему замены. Никто не может компенсировать его уход. В центре поля питерцы испытывают проблемы. Без Клаудиньо – не то...

Вендел, увы, сейчас не помощник. Первый тур пропустил из-за перебора карточек. Потом его удалили за жест. Малозаметен, и передачи уже не те. Вот такая вот история...

Знаете, какая-то небрежность сквозит в действиях игроков «Зенита». Ну что сегодня делал Эракович? Фолы, ошибки. Очень грубая игра. Ему недодают карточки в каждом матче!

Глушенков здорово вошел в игру, сделал этот гол. Почему его раньше не выпустили? Ну и Соболев – молодец. Оказался в нужном месте в нужное время. Спас команду от поражения.

Луис Энрике не может занести себе в актив этот матч. Почему? Сил нет, просто не готов. Не прошел полностью подготовку с командой.

В итоге не видим у «Зенита» системной, качественной игры. Вроде бы с «Рубином» многое получилось. Показалось, что что-то нащупали, что-то нашли. Но нет... Все оказалось эпизодически.

«Локо», конечно, грамотнее «Рубина» сыграл в обороне, плотнее. У Галактионова более мастеровитые ребята. Можно похвалить хозяев. Они здорово защищались, использовали свой момент. Отстояли! И дождались ошибки гостей.

Я уже пожурил за тот эпизод Вендела. Но и к Латышонку есть вопросы. Зачем же он отдавал по центру? Рискованно! Не рекомендуется вратарю в таких ситуациях так действовать. И получилось, что далековато бросил... Брось во фланг, и все!

Потерял «Зенит» собранность. Нет должной концентрации внимания. Педро удалили. А ведь и Эракович мог доиграться до красной... Не совершил ли он однажды фол последней надежды? Он же правша. А пытался сыграть левой, в сторону своих ворот... К сожалению, таков его уровень.

Прорвет ли теперь Соболева? Забил, что тут еще сказать. У него есть свои недостатки, но забивать-то он умеет. В «Спартаке» были хорошие отрезки. Все зависит от партнеров.

Три лучших игрока питерцев в этой встрече? Глушенков, Соболев. И... Да нет, только их двоих и выделю. Дуглас? Он может играть лучше. Так что отмечу вышедших на замену.

Я никак не могу до конца понять Луиса Энрике. Почему он не проходит по флангу, почему не рискует, не добегает до лицевой? Ну не получится, ну и что? Ты пробуй! Педро и Мостовой – такие же. Все время в центр смещаются... Так иди до конца! Оттуда простреливай или навешивай. Бери игру на себя. Пытайся! Вы же видели, как все исполнил четко Глушенков.

И Луис Энрике, и Педро, и Мостовой сегодня сыграли неправильно. Повторюсь, Энрике пока не готов физически. Ему еще набирать и набирать. Да, техничен, но... Почему его так долго держали на поле?

Весной, пожалуй, «Зенит» провел только один сильный матч – с «Рубином». Мне повезло, я его еще и комментировал», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Орлов Геннадий
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Комментарии (9)
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FWSPM
1743927885
Все плохо...остается только всем болотом сегодня болеть за ростов
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темирхан
1743928332
в пропущенном виноват не Вендел, а Латышонок! зачем у своей штрафной так выбрасывать сильно? и самое главное! уже бесит в ПЛ, то, что зачем ВСЕ начинауют разводить мяч в своей штрафной? да выбей его нахрен вперед и пускай там борются! пипец какой-то!
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svan61
1743928535
А кто Зениту должен ставить "системную, качественную игру", чтобы её не "нащупывать" в каждом матче и она не была эпизодически таковой? Не игроки же решают, как им играть. Значит, кто-то не тянет в руководстве. Вот в чём вопрос, Геннадий Сергеевич. И да, "санкции нам на пользу", ибо, играй наш чемпион не в товарищеских играх, мы сильно были бы разочарованы и уровнем и результатом. И это время, похоже, не за горами.
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Интерес
1743929087
Одно удовольствие слушать и читать комментарии Орлова неудачной игры его любимого "Зенита"!Тогда он себя проявляет тонким знатоком и ценителем футбола! Браво за комментарий о Эраковиче,бывшем вчера предметом яростного спора.Негодяйский мальчик,заслуживающий удаления почти в каждом матче.Балканская школа!
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ziborock
1743930079
Единственная здравая мысль это "Ну что сегодня делал Эракович? Фолы, ошибки. Очень грубая игра. Ему недодают карточки в каждом матче!"
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andr45
1743931092
Специально смотрю все игры «Zenitе» весенней части чемпионата и вспоминаю сказку Андерсена «Голый король». Про «Zenitе», по моему мнению, стоит говорить и писать ГОЛЫЕ КОРОЛИ, к коим следует отнести СЕМАКА, но в первую очередь, бесспорно Енрике)))) За парнишу отдали ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ евро и, что мы видим? Вальяжно расхаживающего по поляне со снисходительной улыбкой человека в униформе «Zenitе», изредка раздающего пасы назад или поперек поляны. При этом, штрафную площадку соперника  он полностью игнорирует))) В результате, «Zenitе» играл вдесятером и только выход Глушенкова несколько компенсировал численное меньшинство команды)
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raritet
1743933430
В первую очередь вина Латышонка. А то, что вся команда ватная ,это бразильское влияние. В годы застоя Сборная СССР только и могла играть с ними почти на разных только за счёт самоотдачи. Вчера - это было мини противостояние россиян с бразильцами. Считаю, что очень и очень многие болелы , оставляющие свое мнение на сайте , настолько хорошо разбираются в теме , что могли бы не хуже Богданыча справится с задачей расставить бразильцев на шахматной доске.
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