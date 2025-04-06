Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Канищев заявил, что гол «Зенита» в матче с «Локо» забил не Соболев

Канищев заявил, что гол «Зенита» в матче с «Локо» забил не Соболев

Сегодня, 09:40
6

Бывший зенитовец Александр Канищев поделился впечатлениями от гола Александра Соболева в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

– Соболев забил гол – первый за «Зенит» спустя 17 туров с начала чемпионата.

– Забила штанга, а не Соболев.

– Вам и его похвалить не хочется?

– Он молодец, оказался там, где и должен быть форвард.

– Соболев хотя бы старается, делает то, что может.

– Они все в «Зените» стараются – кто больше, кто меньше. Но это и все. Нет у команды куража, драйва.

  • Соболев в «Зените» с августа.
  • 1-е результативное действие за команду в РПЛ он сделал в 16-м матче.
  • Следующий соперник «Зенита» – «Краснодар».

Еще по теме:
Канищев заявил об отсутствии игры у «Зенита»: «Перегоняют мяч туда-сюда»
Стало известно состояние Соболева после дебютного гола за «Зенит» в РПЛ
Батраков ответил на вопрос об интересе «Зенита»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Соболев Александр
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1743923294
Чушь несёт,но не стыдно.И лицо такое серьёзное и честное...Отскочил мяч в поле,так кто забил после этого? Пить меньше надо.
Ответить
kvm
1743923600
дельфин забил хвостом...
Ответить
"supermax"
1743923683
Конечно не он, о так не поступил бы
Ответить
vvv123
1743923715
Гол сделал Глушенков, а Соболев забил!
Ответить
ziborock
1743924125
Странно что дельфин не нырнул!
Ответить
Вжыхъ
1743928125
Звенит опять отскочил...
Ответить
Главные новости
Батраков ответил на вопрос об интересе «Зенита»
12:16
Игроки «Факела» дали оскорбительное прозвище уволенному Пятибратову
12:12
1
Генич назвал лучшего российского игрока в 21-м веке
12:05
Только 5 россиян до Сафонова выигрывали топ-лигу Европы
11:39
Реакция Орлова на ничью «Зенита» с «Локомотивом»
11:13
9
Радимов определил, благодаря кому «Зенит» не проиграл «Локомотиву»
10:57
2
У «Спартака» готово решение по будущему Зиньковского
10:42
2
ФотоСафонов возглавил круг почета «ПСЖ» по случаю чемпионства
10:34
1
Прогноз Генича на матч «Ростов» – «Спартак»
10:09
4
ВидеоКанищев заявил, что гол «Зенита» в матче с «Локо» забил не Соболев
09:40
6
Все новости
Все новости
Канищев заявил об отсутствии игры у «Зенита»: «Перегоняют мяч туда-сюда»
12:44
Стало известно состояние Соболева после дебютного гола за «Зенит» в РПЛ
12:37
ВидеоРПЛ показала обстановку на «ВЭБ Арене» перед матчем ЦСКА – «Динамо»: идет снег
11:59
2
Черчесов определил сильнейшего игрока, которого тренировал
11:46
ВидеоФанаты «Краснодара» поздравили Сафонова с чемпионством: реакция Матвея
11:28
Глава «Локомотива» прокомментировал упущенную победу над «Зенитом»
11:04
Радимов определил, благодаря кому «Зенит» не проиграл «Локомотиву»
10:57
2
«Прекрасное снотворное»: Смирнов – о матче РПЛ
10:47
1
У «Спартака» готово решение по будущему Зиньковского
10:42
2
Прогноз Генича на матч «Ростов» – «Спартак»
10:09
4
ВидеоКанищев заявил, что гол «Зенита» в матче с «Локо» забил не Соболев
09:40
6
Сильянов ответил, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Зенитом»
09:27
2
Директор «Крыльев» поблагодарил команду после упущенной победы над «Рубином»
09:08
1
ВидеоСмирнов назвал зенитовца, виновного в голе от «Локомотива»
08:50
18
Неутешительный для «Спартака» прогноз Бубнова на матч с «Ростовом»
08:05
11
Соболев прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»
00:35
2
Семак прокомментировал рекорд Овечкина
00:25
4
Дзюба пожаловался на здоровье после матча с «Краснодаром»
Вчера, 23:22
13
Топ-3 главных людей мира по версии Ловчева
Вчера, 23:09
5
Боец ММА хочет подраться с Дзюбой: «Настучал бы ему, а потом в партере аккуратно финишировал бы»
Вчера, 22:53
10
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Акроном»
Вчера, 22:45
4
Стало известно, кому Соболев посвятил гол в ворота «Локо»
Вчера, 22:31
8
Кайо: «Я хорошо опекал Дзюбу»
Вчера, 22:25
1
Гонсалес из «Краснодара» прокомментировал стычку с Дзюбой
Вчера, 22:19
2
Заявление фанатов «Зенита» насчет 5-очкового отставания от 1-го места
Вчера, 22:07
19
Вратарь «Акрона» – после поражения от «Краснодара»: «Хочу, чтобы они стали чемпионами»
Вчера, 22:01
4
Соболев опубликовал пост по случаю дебютного гола за «Зенит» в РПЛ
Вчера, 21:45
13
РПЛ. «Краснодар» обыграл «Акрон» (1:0) и оторвался от «Зенита» на 5 очков
Вчера, 21:39
32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 