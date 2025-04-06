Канищев заявил, что гол «Зенита» в матче с «Локо» забил не Соболев

Бывший зенитовец Александр Канищев поделился впечатлениями от гола Александра Соболева в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
– Соболев забил гол – первый за «Зенит» спустя 17 туров с начала чемпионата.
– Забила штанга, а не Соболев.
– Вам и его похвалить не хочется?
– Он молодец, оказался там, где и должен быть форвард.
– Соболев хотя бы старается, делает то, что может.
– Они все в «Зените» стараются – кто больше, кто меньше. Но это и все. Нет у команды куража, драйва.
- Соболев в «Зените» с августа.
- 1-е результативное действие за команду в РПЛ он сделал в 16-м матче.
- Следующий соперник «Зенита» – «Краснодар».
Источник: «РБ Спорт»