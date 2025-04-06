Сафонов прокомментировал чемпионство с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от чемпионства.
«Большой, классный день для моей карьеры.
Не переполняют эмоции. Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие – нужно работать.
Поздравляю всех, кто за нас болеет, кто поддерживает меня! Ну, и себя тоже поздравляю.
И ещe раз повторюсь, это важный день для меня и моей карьеры.
P.s. Спасибо каждому за поддержку, обнимаю всех», – написал Сафонов.
- Сафонов куплен летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
- Контракт до 2029 года.
- В сезоне Лиги 1 у Сафонова 8 матчей, 6 пропущенных мячей.
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова