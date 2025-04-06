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Сафонов прокомментировал чемпионство с «ПСЖ»

Сегодня, 08:35

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от чемпионства.

«Большой, классный день для моей карьеры.

Не переполняют эмоции. Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие – нужно работать.

Поздравляю всех, кто за нас болеет, кто поддерживает меня! Ну, и себя тоже поздравляю.

И ещe раз повторюсь, это важный день для меня и моей карьеры.

P.s. Спасибо каждому за поддержку, обнимаю всех», – написал Сафонов.

  • Сафонов куплен летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Контракт до 2029 года.
  • В сезоне Лиги 1 у Сафонова 8 матчей, 6 пропущенных мячей.

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
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