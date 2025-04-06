Соболев прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о ничьей с «Локо» (1:1) в 23-м туре РПЛ.

Соболев забил дебютный гол за команду в РПЛ.

На это ему понадобилось 16 матчей.

«Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 5 очков.

– Результат нельзя назвать удачным, но мы вас от всей души поздравляем с первым голом в чемпионате за «Зенит». Поделитесь впечатлениями от игры.

– Спасибо в первую очередь! Игра была боевая. К сожалению, момент, в котором мы гол пропустили, можно назвать нашей ошибкой, поэтому не получилось выиграть. А мой гол? Ничего особенного. Хотел забить второй, но, к сожалению, не получилось.

– Со стороны как вам кажется, как смотрелось, почему не удавалось много моментов создавать и почему не удалось сегодня победить?

– Если быть объективным, это был большой матч. «Локомотиву» нужно отдать должное, потому что они проиграли предыдущую встречу и хотели на своем стадионе с чемпионом страны показать хорошую игру. В принципе, могу сказать, что они ее и показали, дали бой. Да и мы тоже бились, старались, но, к сожалению, чего-то не хватило.