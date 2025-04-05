Стало известно, кому Соболев посвятил гол в ворота «Локо»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой гол в ворота «Локомотива» (1:1).

– Какие эмоции испытали в моменте, когда мяч попал в сетку? Что было внутри: в сердце, в голове?

– Никаких эмоций не было. Я сразу посмотрел на табло, сколько еще времени осталось. Надеялся, что сможем забить второй.

– Долгожданный гол. Посвятим его кому-нибудь?

– Маме!