Стало известно, кому Соболев посвятил гол в ворота «Локо»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал свой гол в ворота «Локомотива» (1:1).
– Какие эмоции испытали в моменте, когда мяч попал в сетку? Что было внутри: в сердце, в голове?
– Никаких эмоций не было. Я сразу посмотрел на табло, сколько еще времени осталось. Надеялся, что сможем забить второй.
– Долгожданный гол. Посвятим его кому-нибудь?
– Маме!
- Александр отличился через 2 минуты после выхода на замену.
- Соболеву понадобилось 16 матчей РПЛ на 1-е результативное действие за «Зенит».
- Мама Александра ушла из жизни в 2020 году.
Источник: официальный сайт «Зенита»