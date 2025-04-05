Заявление фанатов «Зенита» насчет 5-очкового отставания от 1-го места

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост после матча 23-го тура РПЛ против «Локо» (1:1).

Отставание «Зенита» от 1-го места выросло до 5 очков.

Лидирует «Краснодар».

«Зенит» примет краснодарцев в следующем туре.

«В сухом остатке +5 у «Краснодара».

По идее, в следующем туре нужно побеждать 3:0 – чтоб лучше по личным встречам и вот это вот все. С учетом, что в этом сезоне РПЛ «Зенит» ни одной топ-команде не забивал больше одного гола за игру – план как будто немного трудновыполним.

Что хочется сказать – время для критики и кидания всякого рода субстанциями прошло. Пользы от этого все равно не будет, окно для изменений закрыто. Дальше только характер и мастерство. Ну и удачи слегка не помешает.

Остается только поддержать команду.

Все вопросы, а их накопилось, после сезона. Надеемся, что уж в этот раз ответчик (и не один) дойдет и диалог случится», – написали болельщики.