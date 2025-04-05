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  • Заявление фанатов «Зенита» насчет 5-очкового отставания от 1-го места

Заявление фанатов «Зенита» насчет 5-очкового отставания от 1-го места

Вчера, 22:07
9

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост после матча 23-го тура РПЛ против «Локо» (1:1).

  • Отставание «Зенита» от 1-го места выросло до 5 очков.
  • Лидирует «Краснодар».
  • «Зенит» примет краснодарцев в следующем туре.

«В сухом остатке +5 у «Краснодара».

По идее, в следующем туре нужно побеждать 3:0 – чтоб лучше по личным встречам и вот это вот все. С учетом, что в этом сезоне РПЛ «Зенит» ни одной топ-команде не забивал больше одного гола за игру – план как будто немного трудновыполним.

Что хочется сказать – время для критики и кидания всякого рода субстанциями прошло. Пользы от этого все равно не будет, окно для изменений закрыто. Дальше только характер и мастерство. Ну и удачи слегка не помешает.

Остается только поддержать команду.

Все вопросы, а их накопилось, после сезона. Надеемся, что уж в этот раз ответчик (и не один) дойдет и диалог случится», – написали болельщики.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (9)
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Интерес
1743880172
Они там все такие косноязычные,или есть другие?
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Pourquoi pas
1743880269
Как то философски ... Субстанциями было бы эффективнее
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alefreddy
1743880305
а получится ли достучаться
Ответить
Каратель помойников
1743880351
Завезли паленку и ночлежка забурлила снова) да видать забористая паленка,что хотят быкам треху отгрузить..как сказал один киногерой :"закусывать надо"
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ЗаЖиМ
1743882146
Куй вам а не чемпионство. Закибали
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neveldomha
1743883028
Поддержу.
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FCSpartakM
1743884894
Ни одного качественного матча с топ-клубами зенит не сыграл, вывозить на победах с факелом ну такое себе. Самим не противно от таких чемпионств ? что в прошлом сезоне на шару, что в этом еще даже хуже смотрятся. Нужна перезагрузка, а они год надеятся, что им опять кто-то принесет чемпионство на блюдце.
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FWSPM
1743886972
не плачь кафешка пройдут дожди, Спартак вернется ты только жди
Ответить
Борис34684
1743891275
Вот мечтатели однако, какой то кофе в кафешке уж больно крепкий. Вам повезёт, если зинка вообще не проиграет.
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