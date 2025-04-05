Соболев тремя словами описал дебютный гол за «Зенит» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о первом голе в составе петербургской команды в РПЛ.

Форвард забил «Локомотиву» (1:1).

Он отличился через 2 минуты после выхода на замену.

Соболеву понадобилось 16 матчей РПЛ на 1-е результативное действие за «Зенит».

Игрок пришел в августе из «Спартака».

– Какие эмоции испытал после гола?

– Никаких эмоций не было, хотел забить второй, но, к сожалению, не вышло.

Максим (Глушенков) молодец. Все сделал, мне оставалось только ногу подставить, и все. Я сделал то, что должен был: попал в пустые ворота.

– Камень с плеч?

– Да нет, спокойно к этому относился.

– А правда?

– Правда. Если честно, вообще не обращал внимание на это. Понимал, что такое бывает. Один гол, возможно, может все изменить.

У меня лично ничего не изменится, буду так же тренироваться и работать. Что должно измениться? Я в каждой игре буду забивать по пять?

Дай бог, чтобы так было. Но чтобы я как‑то из‑за этого переживал… больше переживал, что играл не очень хорошо, а что забить не мог, не могу сказать.