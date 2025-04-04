Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Аморим отреагировал на уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»

Сегодня, 19:11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил решение Кевина Де Брюйне покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона-2024/25.

  • 33-летний полузащитник проводит в команде 10-й сезон.
  • Его статистика: 413 матчей, 106 голов, 174 ассиста.
  • Бельгиец выиграл 18 трофеев.

«Он был одним из лучших хавбеков в истории АПЛ. Время проходит для всех, так что это вполне естественно.

Де Брюйне сделал лигу лучше. Он был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи.

Было приятно много раз наблюдать за его игрой в Португалии», – сказал Аморим.

Еще по теме:
Аморим объяснил поражение «МЮ» от «Ноттингем Форест»
Реакция Аморима на новость об уходе Фернандеша в «Реал» за 108 миллионов
Аморим – об «МЮ»: «Все плохо: нет игры, нет результата»
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Де Брюйне Кевин Аморим Рубен
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» (2:1) и покинул последнее место
21:05
5
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера
20:53
1
Мостовой определил фаворита в матче «Локомотив» – «Зенит»
20:45
2
Анчелотти озвучил плюсы и минусы игры Мбаппе за «Реал»
20:29
Кержаков объяснил, почему «Зенит» победит «Локомотив»
19:40
10
Дзюба назвал причину конфликта с Эмери в «Спартаке»
19:05
14
Чемпион мира Хуммельс объявил о завершении карьеры
18:54
1
Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»
18:33
5
УЕФА вынес вердикт по дисквалификации Рюдигера и других игроков «Реала»
18:18
6
Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА
17:53
32
Все новости
Все новости
Аморим отреагировал на уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»
19:11
Гвардиола прокомментировал уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»
17:13
4
«Арсенал» рассматривает четырех форвардов
16:49
Заявление «Манчестер Сити» об уходе Де Брюйне
16:17
2
Де Брюйне прокомментировал решение покинуть «Манчестер Сити»
15:23
1
⚡ Де Брюйне объявил об уходе из «Манчестер Сити»
14:04
5
Колыванов отреагировал на подписание россиянином контракта с «МЮ»
12:35
Тренер «Тоттенхэма» заявил, что ИИ заменит судей в футболе
12:02
АПЛ. «Челси» победил «Тоттенхэм» (1:0) и вернулся в топ-4, обогнав «Манчестер Сити»
00:04
17-летний уроженец Дагестана продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 20:58
1
Основной защитник «Арсенала» выбыл до конца сезона
Вчера, 18:55
«Ливерпуль» и «Челси» пытаются перехватить трансферную цель «Реала»
Вчера, 16:32
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Эвертон» (1:0) в дерби и оторвался на 12 очков в чемпионской гонке
2 апреля
1
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (2:0), «Астон Вилла» разгромила «Брайтон» (3:0)
2 апреля
Два клуба отказались от подписания Погба
2 апреля
2
Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем»: подробности
2 апреля
6-кратный чемпион АПЛ: «Я 8 лет играю в одних и тех же трусах»
2 апреля
16
ФотоХоланд опубликовал фото с костылями
2 апреля
1
Только 3 игрока АПЛ оформили 10+10 в каждом из последних 3 сезонов
2 апреля
Канчельскис объяснил проблемы «Манчестер Сити»
2 апреля
Канчельскис назвал сроки выхода «Манчестер Юнайтед» из кризиса
2 апреля
Мостовой готов быть помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити»
2 апреля
8
Аморим объяснил поражение «МЮ» от «Ноттингем Форест»
2 апреля
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Форест» (0:1), «Арсенал» победил «Фулхэм» в дерби (2:1)
2 апреля
3
У «Арсенала» травмировался основной защитник перед матчами с «Реалом»
1 апреля
Реакция Аморима на новость об уходе Фернандеша в «Реал» за 108 миллионов
1 апреля
Руни ответил, куда мечтал перейти – в «Реал» или «Барселону»
31 марта
Раскрыты сроки восстановления Холанда, покидавшего стадион на костылях
31 марта
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 