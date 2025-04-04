Аморим отреагировал на уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил решение Кевина Де Брюйне покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона-2024/25.
- 33-летний полузащитник проводит в команде 10-й сезон.
- Его статистика: 413 матчей, 106 голов, 174 ассиста.
- Бельгиец выиграл 18 трофеев.
«Он был одним из лучших хавбеков в истории АПЛ. Время проходит для всех, так что это вполне естественно.
Де Брюйне сделал лигу лучше. Он был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи.
Было приятно много раз наблюдать за его игрой в Португалии», – сказал Аморим.
Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна