Аморим отреагировал на уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил решение Кевина Де Брюйне покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона-2024/25.

33-летний полузащитник проводит в команде 10-й сезон.

Его статистика: 413 матчей, 106 голов, 174 ассиста.

Бельгиец выиграл 18 трофеев.

«Он был одним из лучших хавбеков в истории АПЛ. Время проходит для всех, так что это вполне естественно.

Де Брюйне сделал лигу лучше. Он был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи.

Было приятно много раз наблюдать за его игрой в Португалии», – сказал Аморим.