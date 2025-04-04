Заявление «Манчестер Сити» об уходе Де Брюйне

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала заявление в связи с решением Кевина Де Брюйне покинуть клуб по окончании сезона-2024/25.

33-летний полузащитник проводит в команде 10-й сезон.

Его статистика: 413 матчей, 106 голов, 174 ассиста.

Бельгиец выиграл 18 трофеев.

«Этим летом «Манчестер Сити» эмоционально попрощается с Кевином Де Брюйне – всемирной иконой футбола.

Он сообщил эту новость сегодня в соцсетях. Теперь у клуба и наших болельщиков будет время, чтобы отдать дань уважения и попрощаться с одним из величайших игроков, когда-либо выступавших в АПЛ», – говорится в заявлении «Сити».