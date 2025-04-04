Заявление «Манчестер Сити» об уходе Де Брюйне

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала заявление в связи с решением Кевина Де Брюйне покинуть клуб по окончании сезона-2024/25.
- 33-летний полузащитник проводит в команде 10-й сезон.
- Его статистика: 413 матчей, 106 голов, 174 ассиста.
- Бельгиец выиграл 18 трофеев.
«Этим летом «Манчестер Сити» эмоционально попрощается с Кевином Де Брюйне – всемирной иконой футбола.
Он сообщил эту новость сегодня в соцсетях. Теперь у клуба и наших болельщиков будет время, чтобы отдать дань уважения и попрощаться с одним из величайших игроков, когда-либо выступавших в АПЛ», – говорится в заявлении «Сити».
Источник: сайт «Манчестер Сити»